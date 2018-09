Congratulan a los Comités de Defensa de la Revolución

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus Sindicatos Nacionales transmitieron una calurosa felicitación a los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) por la celebración de este 28 de septiembre, del Aniversario 58 de fundada esa organización de masas

En el mensaje, la CTC destaca cómo los CDR fueron fundados por nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro y las misiones desarrollada por la institución durante más de medio siglo, firmes con los principios por los que fue fundado en 1960.

La máxima dirección del movimiento sindical cubano destaca las tareas que unidas han desarrollado la Central de Trabajadores de Cuba y los Comités de Defensa de la Revolución en la batalla contra el imperialismo

Por último, la CTC felicitó a los CDR por haber realizado con éxito el IX Congreso de la organización a la cual deseó logros en sus objetivos

