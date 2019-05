Congratulan al ICRT

La Central de Trabajadores de Cuba transmitió una felicitación a trabajadores y dirigentes que laboran en el Instituto Nacional de Radio y Televisión, ICRT, por celebrarse hoy el aniversario 57 de esa institución.

En el mensaje, Ulises Guilarte de Nacimiento, miembro del Buró Político y Secretario general de la CTC, destacó la abnegada labor del colectivo en el cumplimiento de la programación diaria con el fin de tener informado al pueblo y brindar una amena programación.

La congratulación fue dirigida a realizadores, escritores, artistas, periodistas, redactores, locutores, técnicos y trabajadores auxiliares, así como de forma especial a fundadores.

También, se destacan los 57 años del colectivo del Instituto Cubano de Radio y la Televisión en defensa de las conquistas del pueblo y el respaldo brindado en esa etapa a los líderes de la Revolución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.