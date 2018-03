Congratula Programa Mundial de Alimentos a la prensa cubana

La Habana, Cuba. – Laura Melo, representante del Programa Mundial de Alimentos en Cuba, envió un mensaje de felicitación con motivo del Día de la Prensa Cubana y subrayó que es fundamental para el logro los objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial.

Resaltó Melo que en Cuba, el Programa Mundial y todas sus copartes institucionales, gobiernos locales, comunidades y personas comprometidas con la seguridad alimentaria y nutricional, han contado siempre con el acompañamiento de profesionales que trabajan en medios nacionales y locales.

La representante agregó que agradecen especialmente a esos reporteros y reporteras que llegan hasta el terreno en tiempos de huracanes o de sequías, cualesquiera que sean las circunstancias.

Concluye Melo que las historias periodísticas contribuyen a visibilizar los esfuerzos, los desafíos y los logros de nuestro trabajo articulado.

