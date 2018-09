Confieren a Trinidad condición de Ciudad Artesanal del Mundo

Trinidad, Cuba. – La condición de Ciudad Artesanal del Mundo fue entregada a Trinidad, la tercera Villa de Cuba, como reconocimiento del Consejo Mundial de Artesanía.

Al recibir el galardón la presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Tania Gutiérrez Fontanil, destacó que el reconocimiento es fruto de generaciones de trinitarios dedicados a las manualidades.

La ceremonia en el centro histórico de la Villa, Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1988, contó con la presencia de las máximas autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno de Sancti Spíritus.

Trinidad se incorpora al selecto grupo de poblaciones de países como China, India, Chile, Dinamarca e Irán, que ostentan la condición de Ciudad Artesanal del Mundo.

