Confieren en Matanzas premios anuales de periodismo

La ceremonia de entrega de los Premios Anuales Celestino García y Nelson Barrera se dedicará hoy al legado de Fidel y el aniversario 60 del Triunfo de la Revolución.

En la celebración se congratulará a los docentes en ejercicio, a los participantes en calidad de jurados del certamen que honra la obra de dos excelsos hombre de la palabra y los galardonados en las distintas especialidades.

Yirmara Torres, presidenta de la Delegación Provincial de la Unión de Periodistas de Cuba, en Matanzas, explicó que los ganadores de los Premios Anuales destacan por la calidad de sus propuestas y el dominio del lenguaje escrito, radial, televisivo y digital.

A Celestino García y Nelson Barrera se les reconoce como paradigmas del ejercicio profesional en el territorio porque con su impronta dejaron una huella que ha calado hondo en las nuevas generaciones.

