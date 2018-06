Condenan usurpación yanqui de territorio cubano

Guantánamo, Cuba. – A más de un siglo de la ilegal instauración de la Base Naval yanqui en territorio guantanamero, historiadores, investigadores y académicos se reunieron en la provincia más oriental de Cuba para condenar una vez más la usurpación de ese pedazo de suelo cubano.

El evento tuvo lugar en la Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo bajo el tí­tulo Ciento veinte años de la presencia norteamericana en la Bahí­a de Guantánamo, y fue otra rotunda denuncia ante la permanencia de ese enclave militar contra la voluntad del pueblo y gobierno cubanos.

Los panelistas destacaron los daños sociales, económicos y medioambientales de la base naval devenida en un mundialmente rechazado centro de torturas.

En la cita se presentaron el libro Guantánamo y el Imperialismo estadounidense. Las Humanidades responden, de Tom Guaricé, y una multimedia que brinda mayor conocimiento sobre la injerencia norteamericana en Cuba.

