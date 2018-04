Condenan jóvenes cubanos arbitrariedad en Cumbre de Las Américas

Guantánamo, Cuba. – El vicepresidente Nacional del Movimiento Juvenil Martiano, Héctor Miguel Niles, denunció en Guantánamo la mentira, el irrespeto y la decisión de Perú de incluir contrarrevolucionarios en el Foro de la Juventud de la Cumbre de los Pueblos.

En el acto por los 123 años del desembarco de José Martí y Máximo Gómez por Playitas de Cajobabo, en la provincia más oriental, Niles agregó que esos mercenarios no representan a la sociedad ni a la juventud progresista ni a nada, por lo que no tienen cabida en esa cita.

En la actividad, jóvenes destacados recibieron el carnet que los acredita como miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y fue abandera la brigada que reeditará la ruta martiana hasta Dos Rí­os.

La conmemoración del desembarco de Martí y Gómez contó con la presencia de dirigentes de organizaciones políticas y de masas, y pueblo en general.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.