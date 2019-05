Condenan el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba

Cada año, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condena el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y la presidenta de ese organismo, María Fernanda Espinosa, también apoya esa decisión, expresó su vocera.

La portavoz del mayor organismo de Naciones Unidas, Monica Grayley, rememoró la votación que durante 27 años ha ocurrido en esa instancia, y en la cual la mayoría abrumadora de los países miembros de ONU manifiestan su rechazo al cerco norteamericano contra la isla.

En 2018, 189 naciones apoyaron el reclamo de terminar el cerco económico, comercial y financiero que impone Washington.

Por su parte, el vocero del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que altos funcionarios de la misión cubana, solicitaron una reunión con el titular de Naciones Unidas, António Guterres, para debatir sobre la activación del Título III de la Ley Helms-Burton.

