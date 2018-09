Condecoran en Cienfuegos a cooperativistas

Un grupo de dirigentes y cooperativistas destacados en Cienfuegos fue condecorado con el Sello Conmemorativo Aniversario 60 del Congreso Campesino en Armas, que otorga por única vez la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

El máximo dirigente de la organización en el país, Rafael Santiesteban Pozo, presidió el acto, y felicitó a los homenajeados por su meritoria trayectoria en el desarrollo agropecuario y la aplicación de la ciencia y la técnica.

Los Héroes del Trabajo de la República de Cuba Manuel Rodríguez Oquendo y Juan Miraldo Mir estuvieron entre los merecedores del Sello conferido por el Buró Nacional de la ANAP.

Una labor destacada muestran los asociados de las cooperativas de los municipios de Rodas y Cruces, quienes con su esfuerzo incrementan las producciones con destino al pueblo, luego de los daños provocados por los fenómenos climatológicos.



(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.