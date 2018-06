Concreta CTC futuras misiones

En colectivos laborales de la provincia de Santiago de Cuba, se discuten actualmente las bases para el fortalecimiento de la misión del movimiento sindical cubano, y concretan las principales misiones y retos de los afiliados a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

María de los Ángeles Cordero, máxima dirigente de la CTC en el territorio, dijo que empezaron el análisis se extenderá hasta el venidero 15 de septiembre, en aras de perfeccionar la labor sindical en el contexto del XXI Congreso de la organización obrera.

Este será el evento de Santiago de Cuba, afirmó Cordero, ya que los más de 200 mil afiliados podrán sumar sus ideas y propuestas por intermedio del debate de las bases, que serán aprobadas en la sesión final de La Habana.

Desde la asamblea piloto realizada en la Cervecería Hatuey, de esa ciudad, se analizan insuficiencias y dificultades, y cómo debe ser el movimiento sindical.

