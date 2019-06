Concluyó visita gubernamental a Pinar del Río (+Fotos)

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez concluyó hoy la visita gubernamental a Pinar del Río, la cual durante dos jornadas facilitó evaluar el desarrollo de la provincia, y verificar la marcha de todos los programas.

Las valoraciones del mandatario cubano partieron de la vivienda, cuyo plan debe ser impulsado mediante un encadenamiento multisectorial, que favorezca la producción de materiales y facilite mejorar el fondo habitacional.

El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, efectuó un recuento de la visita gubernamental por los municipios de Pinar del Río, e hizo hincapié en el proyecto de aprovechamiento hidráulico con aguas del río Cuyaguateje, en Las Martinas.

Díaz-Canel aseveró que una vez concluido, tendrá una influencia directa en la producción de viandas, granos y hortalizas, que también puedan surtir al turismo en esa zona.

Una de las fórmulas que ayudará a revertir la situación económica del país, es convirtiéndonos en exportadores, dijo hoy el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al concluir la segunda visita gubernamental a Pinar del Río.

El presidente insistió en que la economía nacional se basa en el conocimiento, la cual gracias al vínculo con las universidades se enriquece a escala territorial, y el apoyo institucional de los economistas y contadores de Cuba.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseveró al término de la visita gubernamental a Pinar del Río, que la batalla económica la deben enfrentar los dirigentes y trabajadores, en bien de multiplicar las acciones en pos del desarrollo.

Por último, se refirió a las recientes acciones encaminadas a mejorar salarialmente a muchísimas personas, medidas que no pueden generar incrementos en los precios.

