Concluyó visita a Cuba presidente de la India

Ram Nath Kovind, presidente de la India, concluyó el sábado 23 de junio de 2018, su primera visita oficial a Cuba, donde cumplió una intensa agenda que tuvo entre sus momentos más significativos el recibimiento por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel.

El mandatario asiático y la delegación acompañante fueron despedidos la noche de este viernes en el aeropuerto internacional José Martí por el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra.

Como parte de su estancia de dos días en la nación caribeña, fueron rubricados tres instrumentos jurídicos para ampliar la cooperación en los sectores de la medicina tradicional y la biotecnología.

Kovind mostró especial interés en esta última área con la visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde aseguró sentirse impresionado por los avances de esa industria en el país.

También el mandatario impartió hoy una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, disertación en la cual puso énfasis en los esfuerzos de la India para fomentar la cooperación Sur-Sur, y la importancia concedida a este mecanismo por el Comandante en Jefe Fidel Castro.

En la mañana, Kovind rindió honores al Héroe Nacional José Martí, y a Mahatma Gandhi, importante personalidad de la independencia de su país, ante los monumentos a esos próceres en la capital cubana.

A su llegada ayer por la oriental provincia de Santiago de Cuba, el jefe de Estado también reverenció a Fidel ante el monolito donde reposan las cenizas del líder de la Revolución, en el cementerio Santa Ifigenia.

Junto a su esposa, Savita Kovind, en ese sitio histórico colocó flores en el Mausoleo al Apóstol de la independencia, y ante las tumbas del Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, y de Mariana Grajales, madre de todos los cubanos.

La Habana y Nueva Delhi mantienen relaciones amistosas marcadas por acontecimientos trascendentales como las dos visitas de Fidel a la nación asiática (en 1973 y 1983) , además de un alto nivel de concertación en temas de la agenda multilateral.

Cuba agradece la tradicional postura de la India de condena al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de medio siglo.

En las esferas económica y de colaboración, ambos países mantienen favorables vínculos en los sectores de las energías renovables, la alimentación, la agricultura, el intercambio académico y el deporte.

