Concluyó izaje de la nueva torre del faro de Cayo Jutía

Pinar del Río, Cuba. – Los trabajadores de la Empresa RadioCuba en Pinar del Rio responsables del izaje de la nueva torre del Faro de Cayo Jutía, ubicado al norte del municipio pinareño de Minas de Matahambre, concluyeron exitosamente y en tiempo esas labores.

Jose Luis Cruz Rodríguez, jefe de la brigada de torres y antenas de esa entidad, dijo que se trató de labores nunca antes asumidas por ellos y fue una enorme satisfacción ver la estructura metálica concluida y pintada de rojo y blanco.

El Faro de Cayo Jutía fue construido en 1902, con una armazón metálica en forma de esqueleto la cual deterioró el paso del tiempo, los fenómenos hidrometeorológicos y los impactos del cambio climático, aseguró el experto.

Cruz confirmó que ahora los especialistas de GeoCuba se ocupan de ubicar el lente o proyector la luz que guía la navegación marítima por esa zona del Golfo de México.

