Concluyó en el Hotel Capri análisis constitucional

Con una activa participación de los trabajadores, el colectivo del capitalino Hotel Capri concluyó este jueves, el análisis del Proyecto de Constitución de la República de Cuba que se consulta en el país.

Los presentes estuvieron de acuerdo con los artículos contenidos en el Capítulo Uno del título Fundamento Político que aborda con profundidad, los principios esenciales de nuestra nación socialista.

En su segunda asamblea, los trabajadores del emblemático Hotel Capri expresaron sus dudas, sugerencias y dieron aportes a los artículos de la nueva Carta Magna, relacionados con los fundamentos económicos, la ciudadanía, los derechos individuales, sociales, económicos y culturales, así como los cívicos y políticos.

Todas las sugerencias tuvieron el objetivo de enriquecer los profundos cambios que aparecen en el Proyecto de Constitución de la República de Cuba.

