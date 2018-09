Concluye visita a Italia ministra presidente de Banco Central de Cuba

La ministra presidente del Banco Central de Cuba, Irma Martínez, concluyó una visita de tres días a Italia, durante la cual se entrevistó con representantes de instituciones financieras, empresarios y personalidades del gobierno y el Estado.

Martínez calificó de satisfactorios los resultados de su estancia, en la cual constató la voluntad de la parte italiana de seguir profundizando las relaciones en sectores de interés común, sobre todo en las prioridades de los planes de desarrollo de la Isla hasta 2030.

En los encuentros abordó las afectaciones causadas por el bloqueo al sistema bancario cubano en cuanto a la persecución financiera, lo que pone a las instituciones cubanas en desventaja con relación al resto del mundo.

Asimismo, percibió en sus interlocutores un gran interés sobre el proceso de reforma constitucional en el cual nos encontramos inmersos.

