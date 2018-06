Concluye en Villa Clara la electrificación de viviendas aisladas

Villa Clara, Cuba. – Más de 300 familias residentes en lugares intrincados y donde es imposible la conexión con el Sistema Electroenergético Nacional, fueron beneficiadas en la provincia de Villa Clara con la instalación en sus hogares de sistemas fotovoltaicos.

Yanosky Martínez, director de Generación de Emergencia de la Empresa Eléctrica en esa región, informó que la primera etapa de la tarea estuvo a cargo de una brigada de esa entidad, y en la segunda participó la empresa Copextel.

La cifra de clientes favorecidos en Villa Clara con la instalación de sistemas aislados fotovoltaicos se corresponde con el levantamiento inicial realizado por cada Consejo Popular, aprobado por las Administraciones Municipales.

Componen el sistema, entre otros elementos, un módulo fotovoltaico, dos baterías de 12 voltios y 5 lámparas led distribuidas en cada vivienda, lo que permite la iluminación y el uso de un televisor y un ventilador..

