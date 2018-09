Concluye Jornada por aniversario 45 de la visita de Fidel a Vietnam

La Habana, Cuba. – El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la Asociación de Amistad Cuba-Vietnam clausuraron en La Habana, la jornada por el aniversario 45 de la visita de Fidel a Vietnam del Sur.

En la clausura, efectuada en la sede del ICAP, la presidenta del grupo de solidaridad, Yolanda Ferrer, destacó el papel de los cubanos en las actividades de la jornada, que incluyó intercambios con delegaciones, visitas a lugares histórico y encuentros juveniles.

Recordamos los momentos de la visita de Fidel, el primero y único estadista que recorrió la zona liberada de Quang Tri y ondeó la enseña del Frente guerrillero, expresó el embajador de Vietnam, Nguyen Trung Thanh.

Precisó el diplomático que Fidel cruzó el Paralelo 17, que dividía las porciones norte y sur de la nación, envuelta en una guerra por la reunificación, que Estados Unidos pretendió malograr, refiere Prensa Latina.

