Concluye FRUTICULTURA 2017

La Habana, Cuba.- Luego de dos intensas jornadas de debate y socialización de ideas y proyectos, finaliza hoy el evento Internacional de Fruticultura 2017 con importantes conferencias relacionadas con las enfermedades subtropicales en frutales.

James Graham y Fernando Alferez, académicos de la Universidad de la Florida, Estados Unidos, presentarán una ponencia sobre los factores horticulturales que contribuyen a la tolerancia de huanglonbing, enfermedad provocada por bacterias que afectan a los cítricos.

Asimismo, Pedro Luis Ramos, del Instituto Biológico de Brasil, debatirá acerca de la leprosis, fundamentalmente en los cultivos de naranjas y limones.

Este martes aconteció la firma de un convenio de colaboración entre el Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical y el Centro de Desarrollo y Tecnología de Frutales del Trópico Húmedo, de México, como parte del evento.

