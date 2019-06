Concluye Foro de Gobernanza de Internet

Con un contundente rechazo a la Ley Helms-Burton y al injusto bloqueo impuesto por Estados Unidos, que constituye el principal impedimento al más amplio acceso a Internet y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones finalizó, en La Habana, el I Foro Nacional de Gobernanza de Internet.

La vicepresidenta primera de la Unión de Informáticos de Cuba, María Esther Alfonso, leyó la declaración de la cita, que ratifica el compromiso de seguir trabajando por aumentar el acceso universal y asequible de esas tecnologías en el país.

El foro se pronunció por construir una visión propia y socialista de lo que representa Internet, e impulsar su uso en función de la soberanía y principios consagrados en la Constitución.

Abogó por el mejor uso de la conectividad disponible para incrementar la eficiencia, la productividad del trabajo y calidad de los servicios.

