Concluye convención sobre ordenamiento territorial

La XXVI Convención de Ordenamiento Territorial y Urbanismo concluyó este viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana, tras 4 días de sesiones con la presencia de 12 países.

Las últimas deliberaciones fueron dedicadas al medio ambiente, implementación de la Nueva Agenda Urbana, planeamiento y gestión eficiente de los asentamientos humanos, cambio climático y gestión de riesgo, entre otros temas.

Armando Muñiz González, del Instituto de Planificación Física, expuso sobre las ciudades cubanas más resilientes, en virtud de que la región del Caribe es impactada por eventos hidrometeorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos.

Informó que se concluyó el Proyecto de colaboración Contribución a la Elevación de la Resiliencia Urbana de las Principales Ciudades de Cuba, que abarcó las de Santiago de Cuba, Bayamo, y en La Habana los municipios Guanabacoa y Centro Habana.

