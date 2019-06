Con el lema Vívelo empezó en Cuba el verano (+Fotos)

La alegría y el talento artístico durante el Carnaval Infantil, y como cierre del San Juan Camagüeyano, predominó este domingo en el inicio del verano, que tuvo por sede principal del país el Casino Campestre, mayor parque urbano del país, ubicado en Camagüey.

En el periodo vacacional los miembros de la Organización de Pioneros José Martí disfrutarán de varias opciones en Camagüey, como los campamentos en el balneario de Santa Lucía, el Palacio de Pioneros y las escuelas, que estarán abiertas con propuestas.

Artistas y de estudiantes en los 13 municipios se destacan en el programa para la etapa, al igual que la presentación de reconocidos músicos como Telmary, Diván, Raúl Lora, y Maikel Blanco y su Salsa Mayor.

Se insertarán talleres de formación de música, ballet, teatro y pintura, las jornadas de Arte Cómic y del Humor, y las funciones del Circo Nacional desde el próximo primero de julio.

