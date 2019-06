Comunicar e informar con responsabilidad y sabiduría

Un ejemplo de establecimiento que trabaja la comunicación e información con resultados palpables en la ciudadanía es la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados, CITMATEL.

Un buen hacer en ¿cómo se maneja la ciencia, tecnología e innovación para llegar a los públicos más disímiles con sabiduría y práctica? estuvo presente en el VI Festival Internacional de Comunicadores Sociales, que concluye hoy en La Habana.

La Máster en Ciencia Mariana Saker, de CITMATEL, expuso en plenario la labor de esa empresa con sus diferentes públicos, por ejemplo clientes, proveedores, medios de comunicación y personal natural, para lograr un producto verás y objetivo.

El VI Festival Internacional de Comunicadores Sociales, que concluye hoy en La Habana, presentó también el trabajo de ETECSA en la comunicación en sus 25O años de intenso bregar.



