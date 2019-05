Comprueba Ramiro Valdés obras del parque eólico en Las Tunas

Las Tunas, Cuba. El vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro Valdés Menéndez, comprobó las labores constructivas para el montaje de los aerogeneradores del parque eólico La Herradura 1, en la costa norte de Las Tunas.

Las primeras dos bases fundidas, y los trabajos que se acometen en la tercera para el soporte de los aerogeneradores, fueron apreciadas por Ramiro Valdés.

Se supo que los especialistas de la República Popular China, de donde procede la tecnología contratada, han avalado la calidad de las ejecuciones, tras comprobar el desarrollo de cada acción constructiva.

Directivos de la Empresa de Construcción y Montaje de Las Tunas, dijeron que este año deben fundirse 20 de las 34 bases del Parque; pero se aclaró que la generación de la energía eólica comenzará a explotarse parcialmente, sin necesidad de esperar la terminación total de la obra.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.