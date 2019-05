Compromiso de preservar la memoria de la Revolución

El Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, entregó a Eugenio Suárez, director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, un reconocimiento por el aniversario 55 de la fundación de esa institución por Celia Sánchez.

El político José Miyar, señaló en el acto que con orgullo recordaba el ejemplo de la heroína de la Sierra y el llano, por ser defendedora de la Revolución y seguir adelante con el pensamiento de Fidel.

Luego de ser galardonado con la Distinción Por la Cultura Nacional, el director de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado enumeró los trabajos realizados por el plantel, y señalaba al centro, como dijera Fidel, Un Monumento Vivo a la obra fecunda y la imperecedera memoria de Celia.

En el acto se otorgaron diplomas a trabajadores con 10, 15 y 20 años de servicios prestados al plantel.

