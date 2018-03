Nuestro compromiso: continuar el legado de Fidel

La Habana, Cuba.- La mejor manera de rendir tributo a Fidel es seguir su legado, ser leales a la Revolución junto al pueblo, afirmó Susely Morfa González, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, al ejercer su derecho al voto en la capital.

Agregó que la juventud ha tenido una presencia destacada en la lucha en las redes sociales desde todos los frentes, y afirmó que recientemente alcanzaron 49 millones de usuarios en el twitazo realizado a propósito de estas elecciones.

Señaló Susely Morfa González que hay muchos jóvenes que tienen liderazgo en diferentes sectores de la sociedad, y aclaró que esa vanguardia ha salido del pueblo, de las masas donde trabajan con esfuerzo.

Puntualizó la primera secretaria de la UJC que la labor de la juventud en Cuba significa continuidad, ya que desde el mismo Triunfo de la Revolución su presencia ha sido constante.

