Compromiso de continuar la obra de Vilma

La Habana, Cuba.- En ocasión del aniversario 88 del natalicio de Vilma Espí­n Guillois, hombres y mujeres que compartieron con la eterna Presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, intercambiaron sobre su huella imborrable y consagración a la lucha.

Como parte del coloquio Vilma, la que conocí, los panelistas destacaron su trabajo tesonero, y la optimista visión de futuro sobre la mujer en igualdad de condiciones.

La Secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle, ponderó la firmeza de carácter de Vilma y defensa de la justicia, e insistió en recordarla cada dí­a con el compromiso de continuar su obra.

En el emotivo encuentro en la sede nacional de la FMC, los participantes recalcaron su eterno agradecimiento y amor infinito a Vilma Espí­n Guillois, cuya obra estará siempre presente en las actuales y futuras generaciones.

