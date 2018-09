Comprobarán en Sancti Spíritus eficiencia de servicios jurídicos

La eficiencia de los servicios que brinda a la población de la provincia de Sancti Spíritus el sistema del Ministerio de Justica, será verificada esta semana en visita integral de especialistas de ese organismo de la Administración Central del Estado.

En el territorio espirituano hay 51 unidades de Justicia, entre las que sobresalen 14 notarías, 20 registros del Estado Civil, 8 registros de la propiedad y un registro de tomos duplicados y archivo provincial.

Entre los servicios que se ofrecen en las unidades notariales y más demandados se encuentran las escrituras, aceptación de herencias, contratos de compraventa, de donación y de permuta de viviendas, solares yermos, vehículos, y otros bienes de propiedad personal.

Igualmente en las escrituras se incluyen el divorcio por mutuo acuerdo, liquidaciones de la comunidad matrimonial de bienes, y matrimonios.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.