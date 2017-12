Complejo Ernesto Guevara celebra aniversario

Santa Clara, Cuba.- Con una creciente connotación en Cuba y el resto del mundo, este jueves el Complejo Escultórico Ernesto Guevara llega a sus 29 años de existencia.

Desde su apertura hasta el presente mes, el centro recibió a más de 4 millones 800 mil personas, muchas procedentes de diferentes rincones del planeta.

La inauguración del Complejo Ernesto Guevara, el 28 de diciembre de 1988, estuvo determinada por el quehacer de los pobladores del territorio villaclareño, con miles de jornadas voluntarias, y la donación de 20 toneladas de bronce que necesitó el escultor José Delarra, para inmortalizar la imagen del Guerrillero Heroico.

Una abundante y espontánea participación popular figuró entre los sucesos más significativos de aquellas faenas, cuando trabajadores, estudiantes, jubilados y amas de casa acudían para apoyar la ejecución.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.