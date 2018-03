Comparten candidatos y electores en Sancti Spíritus

Sancti Spíritus, Cuba.- Los candidatos a diputados al parlamento cubano y a delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular por el municipio de Sancti Spíritus, departieron con electores del territorio.

Pobladores de la circunscripción 11 de la capital espirituana recibieron a los propuestos y conocieron detalles del sistema electoral cubano, que contempla que hasta la mitad de los candidatos son delegados de circunscripción.

Reunidos en el emblemático paseo Camilo Cienfuegos de la cuarta Villa cubana, los presentes expresaron satisfacción por compartir la jornada con quienes por méritos y resultados fueron nominados.

El venidero 11 de marzo, los más de 370 mil electores elegirán a los 25 diputados por Sancti Spíritus y los 66 delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular.

