Compañía estadounidense de cruceros sigue interesada en Cuba

La Habana, Cuba. – Este jueves arribó al puerto de La Habana un tercer crucero de la compañía estadounidense Carnival Corporation, con mil 350 pasajeros a bordo.

La llegada del buque Veendam marcó la primera experiencia en la capital cubana de la sucursal Holland America Line, luego de más de 55 años sin nexos comerciales con la Isla, por las prohibiciones impuestas por el bloqueo de Estados Unidos.

En la ceremonia de recibimiento, el presidente de Holland America Line, Orlando Ashford, apreció la oportunidad de retomar los nexos con Cuba, y en especial con La Habana, un sitio que estimó por la increíble hospitalidad y calidez de su gente.

El director general de la Administración Marítima de Cuba, José Prado, destacó los lazos con ambas empresas norteamericanas, para contribuir al enriquecimiento cultural y educacional de quienes deciden viajar en cruceros.

