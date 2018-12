Comisiones de la Asamblea Nacional se reúnen en La Habana

Asuntos de interés para la vida del país abordarán, este domingo y el lunes en el Palacio de Convenciones de La Habana, las diez comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional, previo al Período Ordinario de Sesiones con fecha de inicio el día 21 de diciembre de 2018.

Temas comunes serán los resultados económicos de este año, así como la propuesta del Plan de la Economía y del Proyecto de Ley de Presupuesto del Estado para 2019, además del trabajo de enfrentamiento a las indisciplinas sociales, ilegalidades y el delito.

Las cuentas por cobrar y pagar, transporte de carga y pasajeros, la Tarea Vida, y las inversiones en las fuentes renovables de energía, estarán además entre los tópicos abordados.

Cómo marchan el plan hidráulico y la construcción de viviendas, resultarán también aspectos tratados por los diputados reunidos en comisiones durante dos jornadas.

