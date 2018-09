Comienza en Varadero Congreso Internacional de Minería y Metalurgia

Varadero, Cuba. – Dos años después de una imprescindible interacción entre instituciones científicas, empresas negociadoras y productoras de servicios de Cuba y el mundo, regresa hoy el Congreso Internacional de Minería y Metalurgia, MINIMETAL-2018.

Blasa Delgado, del Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica, dijo que en su cuarta edición, que acontecerá hasta el jueves en el Centro de Convenciones Plaza América, en Varadero, una veintena de países han confirmado su asistencia.

Explicó que uno de sus objetivos es promover la ejecución de investigaciones que vinculen los centros de desarrollo tecnológico con el sector empresarial cubano y mixto, a través de la ejecución de proyectos conjuntos.

Las experiencias en la explotación y procesamiento de minerales metálicos y no metálicos, así como el desarrollo de nuevas tecnologías centrarán la atención de los participantes.

