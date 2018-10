Comienza en La Habana Fiesta Internacional del Vino

Con la presencia de representantes de empresas de 12 bodegas de países de Europa y América Latina, entre productoras y comercializadoras, comenzó la XIX Fiesta Internacional del Vino del Hotel Nacional de Cuba.

Rubén Ramos, vicepresidente de la Cámara de Comercio, destacó la importancia del certamen para la industria turística cubana, sobre todo si se tiene en cuenta el interés por potenciar ese sector en el país.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio, aseguró que las actividades que se desarrollen permitirán a las empresas nacionales y visitantes evaluar la madurez que está alcanzando el sector vinícola en Cuba.

