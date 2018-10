Comienza Jornada Nacional del Innovador

La Habana, Cuba. – La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) protagonizará con sus integrantes estatales y no estatales la Jornada Nacional del Innovador, la cual se iniciará este lunes, y se desarrollará en todo el mes de octubre.

El programa de actividades, dedicado al Aniversario 90 del natalicio del Guerrillero Heroico, Ernesto Che Guevara, tiene el objetivo de reconocer a los hombres y mujeres que con sus iniciativas mantienen en marcha los procesos productivos y servicios a la población.

La convocatoria a la jornada del innovador está dirigida a actualizar los compromisos en la producción de piezas de repuesto, sustituir importaciones, desarrollar las exportaciones, y mantener en alto la defensa de la Patria.

También se reconocerá a las trabajadoras de diferentes sectores con participación activa y destacada en los Encuentros de Mujeres Creadoras en municipios y provincias.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.