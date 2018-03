Comenzó la cosecha de papa en Ciego de Ávila

Por campos de la Unidad Empresarial de Base El Mambí y la Cooperativa de Producción Agropecuaria Paquito González se inició en Ciego de Ávila la cosecha de papa.

Orlando Pérez Pedreira, delegado de la Agricultura en la provincia aseguró que la población de los municipios más afectados por el huracán Irma recibirá los primeros volúmenes del tubérculo, que se distribuirá de manera normada.

Especialistas de esa rama aseguran que las plantaciones con semillas nacionales e importadas tienen un favorable estado Fito-sanitario por la garantía de riego y fertilizantes en las seis unidades estatales y cooperativas vinculadas a ese cultivo.

Considerada una de las mayores productoras de papa en el país, Ciego de Ávila sembró en esta campaña más de 850 hectáreas de ese alimento rico en vitaminas y carbohidratos que llegará a consumidores de varias provincias.

