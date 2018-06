Comenzará visita oficial a Cuba, presidente de la India

El presidente de la India, Ram Nath Kovind, cumplirá una intensa agenda de trabajo durante su visita a Cuba, donde dialogará con su homólogo Miguel Díaz-Canel, según el programa divulgado.

Kovind arribará a la isla por la oriental ciudad de Santiago de Cuba, territorio en el cual rendirá honores al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro; igualmente, colocará una ofrenda floral en el monumento erigido en La Habana a Mahatma Gandhi.

Kovind visitará el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, rendirá homenaje al Héroe Nacional, José Martí, ofrecerá una conferencia magistral en el aula magna de la Universidad de La Habana, y recorrerá el centro histórico capitalino.

Según la agenda adelantada en Nueva Delhi, Cuba y la India firmarán varios memorandos de entendimiento en las esferas de biotecnología, medicina tradicional, plantas medicinales y homeopatía.

