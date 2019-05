Comenzará a circular con mejores condiciones tren a Granma

Granma, Cuba. – Doce nuevos coches de pasajeros de los comprados por Cuba a China, 6 de ellos con aire acondicionado, 5 con ventiladores y un coche furgón, integran la nueva formación para el servicio ferroviario Habana- Bayamo- Manzanillo.

Yovanis Hernández Bejerano, director adjunto de la Empresa Ferrocarriles Oriente, precisó a Radio Reloj que cada tres días el tren realizará la ruta desde la capital Cubana a Granma y viceversa, y dispondrá de dos locomotoras chinas de alto porte.

Destacó que la tripulación será de La Habana y de Granma las 26 ferromozas y las jefas de brigadas, todas preparadas para brindar el nuevo servicio ferroviario que se prevé iniciar el 1 de julio.

Acorde con las condiciones de los nuevos coches será superior el precio del pasaje en el tren Habana-Bayamo-Manzanillo, que ofertará merienda a bordo.

