Colorido y patriotismo en plazas guantanameras

El entusiasmo y espíritu revolucionarios acompañaron cada paso de los más de 142 mil afiliados a la Central de Trabajadores de Cuba en Guantánamo que desfilaron este Primero de Mayo, en saludo al Día Internacional de los Trabajadores.

La celebración provincial tuvo lugar en la Plaza de la Revolución Mariana Grajales, donde la clase obrera cubana demostró su total respaldo al proceso socialista con banderas, pancartas e iniciativas alegóricas a cada sindicato.

Durante la celebración por el Día de los Trabajadores en Guantánamo, se reconoció la labor del Semanario Venceremos, el grupo Empresarial del Ministerio de la Construcción y el Instituto Cubano de Amistad con los pueblos en ese territorio.

También fueron homenajeados los periodistas que participaron en el concurso Primero de Mayo, que convoca la organización que aglutina al proletariado cubano.

