Cita para dar respuesta a los desafíos ambientales

En momentos en que la degradación ambiental en el mundo continúa de manera indetenible, se desarrolla en La Habana la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, a cuya sesión inaugural asistió el Comandante de la Revolución Guillermo García Frías.

La Ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez, mencionó, entre los aportes que se compartirán en esta décimo segunda cita, el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.

Destacó la Titular que nuestra nueva Constitución consagra el derecho de los cubanos a vivir en un medio ambiente sano.

Como parte de la Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que tiene lugar hasta el viernes en La Habana, la Presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, Maritza García, recalcó que el evento abordará temas relacionados con las áreas protegidas y los corredores biológicos.

