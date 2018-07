CIGB, 32 años de ciencia, innovación y novedad

Con productos de impacto y enfrascados en novedosas investigaciones biomédicas y agropecuarias, llega hoy a su aniversario 32 el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, fundado por el Comandante en Jefe, Fidel Castro.

El director de Investigaciones Biomédicas de la institución, doctor Gerardo Guillén, destacó que de los OCHO proyectos seleccionados por BioCubaFarma como máxima prioridad, cinco son del CIGB, cuyo producto líder es el Heberprot P.

Explicó que se encuentran en estudios una combinación terapéutica para la isquemia cerebral, y un péptido sintético para el tratamiento de la isquemia cardíaca.

Guillén refirió que, en el CIGB, líder de la biotecnología cubana, también investigan para desarrollar un medicamento para la artritis reumatoide, una vacuna terapéutica para los tumores sólidos y nuevas formulaciones del Heberprot P.

