En Cienfuegos, acto central por el Día del Trabajador Químico

El acto central por el Día del Trabajador Químico en Cuba se efectuará en la provincia de Cienfuegos, donde otorgarán la distinción Ñico López a destacados obreros del sector.

También concederán la bandera de Vanguardia Nacional a la unidad empresarial de base Gases Industriales en Cienfuegos por los indicadores productivos y de eficiencia del pasado año.

Camilo González, secretario general del Buró Provincial de Industrias en este territorio, manifestó a que la distinción la entregan por poseer una larga trayectoria dentro del sector, de 20 años las mujeres y 25 los hombres.

Entre los cienfuegueros que recibirán el reconocimiento están Bárbara González Domínguez, quien se desempeña como ayudante, y a Ángel Leonardo Medina Ravelo y Yimmy Medina Rodríguez, quienes laboran como choferes en la distribución.

