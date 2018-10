Ciego de Ávila se consolida como destino turístico

Ciego de Ávila, Cuba. – La mayoría de los turistas extranjeros que visitan Cuba, sienten gran atracción por los productos insignes cubanos: tabaco, ron y café, los tres con gran prestigio en el mundo, así como por los destinos de sol y playa, con destacada preferencia por los cayos del norte de Ciego de Ávila.

El destino turístico Jardines del Rey dispone de varios locales en hoteles y unidades extrahoteleras, para la adquisición de esos artículos emblemáticos de la cubanía, y a los cuales acuden diariamente decenas de visitantes.

Ubicado en la cayería norte de Ciego de Avila, el polo de recreo posee dos casas de Habano, una en el hotel Colonial Cayo Coco, y otra en el Meliá Cayo Guillermo, además de una pequeña red de tiendas especializadas, de la compañía Caracol S.A.

Denise Martí, vendedora y promotora de los tres productos insignias del Patrimonio Cultural cubano, manifestó que el turista puede degustar cualquier tipo de cócteles, café, bebidas y puros de fabricación nacional en ese polo turístico.

