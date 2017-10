Cibersociedad 2017: Desarrollar las tecnologías en función de la sociedad

En horas de la tarde quedó inaugurado el Foro de la Sociedad Civil en el evento Cibersociedad 2017, un espacio para debatir sobre diferentes temas relacionados con tecnologías aplicadas a la sociedad.

Como parte de las actividades que se desarrollan en el evento Cibersociedad 2017 hoy se firmaron dos acuerdos de colaboración entre empresas cubanas y extranjeras.

La presidenta de la Unión de Informáticos de Cuba selló un convenio con Raúl de la Nuez Morales, director de la Empresa de las Tecnologías de la Información perteneciente a BioCubaFarma.

Febles Estrada comentó a Radio Reloj que este acuerdo busca afianzar temas de colaboración en materia de desarrollo de software y soluciones de tecnologías en función de los objetivos comunes.

En otro momento, la empresa Desoft y la alemana ISQI firmaron el memorándum de entendimiento para certificaciones internacionales con el objetivo de acreditar a especialistas cubanos y otras entidades en diferentes procesos del ciclo de vida del desarrollo del software.

El primer momento de la mañana estuvo marcado por diferentes temas centrado en el análisis del desarrollo de plataforma computacional de alto rendimiento para la industria biofarmaceútica cubana y la seguridad en la industria 4.0.

Carlos de Castro, Presidente Ejecutivo del Centro de Producción Multimedia para la Televisión Interactiva, explicó sobre el poder de la Analítica de Datos y la inteligencia Cognitiva, aplicada a la salud, negocios y turismo.

