Cibersociedad 2017: conectados al futuro (+Video y Fotos)

Avanzar en el proceso de informatización de la sociedad cubana en la misma medida en la que se prepondera el tema de ciberseguridad es uno de los principios en el que trabaja el Ministerio de Comunicaciones, explicó Wilfredo González Vidal, viceministro de del sector.

Durante una conferencia magistral en el evento Cibersociedad 2017, agregó que en estos momentos se hace impostergable la elaboración de una estrategia en el campo de las TIC, que contribuya a los elementos de soberanía tecnológica y permita trazar prioridades más acordes al proceso de transformaciones emprendido por el Gobierno Cubano.

González Vidal destacó que Cuba ha estado y está decidida a conectarse con el mundo, a pesar de la propaganda en su contra, el cerco económico, la vigilancia redoblada y las guerras de cuarta generación.

En nuestro país, la Política Integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad en Cuba es el documento rector para llevar a cabo este proceso de manera segura y sostenible.

Con un llamado a compartir soluciones y construir conceptos desde nuestra realidad comenzó el evento internacional Cibersociedad 2017, organizado por la Unión de Informáticos de Cuba.

El Director Ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ASIET, Doctor Pablo Bello, aseguró que en la región de América Latina la integración en el ámbito digital es responsabilidad política de las naciones.

En la jornada de este martes la presidenta de ETECSA, Mayra Arevich, destacó que Cuba está decidida a conectarse con el mundo, a pesar de la propaganda en su contra, el cerco económico, la vigilancia redoblada y las guerras de cuarta generación.

Mañana comienza el Foro de la Sociedad Civil encaminado a debatir sobre gobernanza en internet, educación virtual y salud, plataformas emergentes e industria 4.0.

