Chequea Ramiro Valdés en Villa Clara programas priorizados

Santa Clara, Cuba. – El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez instó en Santa Clara a avanzar en la construcción de viviendas, prevista para este año en Villa Clara, territorio con atrasos en su ejecución.

Lo anterior se dio a conocer en una reunión de trabajo en la sede del Gobierno de la capital villaclareña, a donde asistieron autoridades gubernamentales de las provincias centrales.

Durante el encuentro, el vicepresidente Ramiro Valdés llamó a agilizar la entrega de casas a madres con más de 3 hijos, y a concluir el levantamiento de locales en desuso para convertirlos en viviendas.

El también Héroe de la República de Cuba exhortó a seguir potenciando las industrias locales de materiales constructivos en Villa Clara, que será favorecida con equipos de donación para varios municipios, como parte de su visita recorrió talleres donde se confeccinan uniformes escolares para el nuevo curso.

