Chequea Ramiro Valdés construcción de bioeléctrica avileña

Ciego de Ávila, Cuba.- El Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, chequeó este viernes, en Ciego de Ávila, la marcha de las obras que se ejecutan al lado del ingenio Ciro Redondo para la construcción de una bioeléctrica.

El Héroe del Trabajo de la República de Cuba y Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros dialogó con especialistas y trabajadores, y destacó que esa industria deberá concluirse a mediados del 2020.

Precisó que esa bioeléctrica deberá generar 60 megawtts-hora con bagazo de caña durante el tiempo activo de zafra y una cifra similar mediante la biomasa con marabú.

Valdés Menéndez significó, además, la importancia de optimizar el ingenio de Ciro Redondo para que sirva de ejemplo y se economice agua y vapor, a través de la correcta recirculación del líquido, incluyendo la reposición del consumo.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.