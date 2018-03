Cerca de cuatro millones de cubanos ejerció el derecho al voto

La Habana, Cuba.- El Vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional, Tomás Amarán Díaz, informó a la prensa que hasta las 11 de la mañana ejercieron su derecho al sufragio 3 millones 977 mil 551 cubanos.

Señaló que esa cifra representa el 45, 51 por ciento del total de convocados a las urnas para elegir los diputados al Parlamento y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Amarán Díaz significó que organización y disciplina han caracterizado esta jornada en los más de 24 mil colegios electorales existentes en el país, a los que la población sigue acudiendo de forma masiva.

Refirió que Granma, Las Tunas y Sancti Spíritus eran las provincias que hasta las 11 de la mañana de este domingo, tenían los mayores porcentajes de votación.



