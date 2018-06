Centro de educación a la vanguardia de una educación sexual integral

En el contexto del VIII Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, la presidenta del evento, Mariela Castro, expresó que la escuela desempeña un papel esencial como institución de vanguardia en la educación integral de la sexualidad, en su estrecho vínculo con la familia y el entorno comunitario.

Aseguró la sexóloga que ese será un espacio propicio para el intercambio científico de la población, con la presencia de participantes extranjeros que pretenden conocer el trabajo de Cuba y compartir además sus experiencias.

Mariela Castro enfatizó en la educación sexual como paraguas donde se incluyen los temas específicos de derechos sexuales y la atención integral a la sexualidad.

Destacó el papel de las escuelas y su vinculación con las familias para evitar situaciones de rechazo o maltrato a quienes tengan características que no se parezcan a la heteronormatividad.

