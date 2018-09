Celebrarán matanceros Día de los Puentes de la ciudad

Inmersa en diversas acciones constructivas para el rescate de su patrimonio y la reanimación de la ciudad por el aniversario 325 de su fundación, Matanzas desde hace una década celebra el Día de los Puentes.

La efeméride se instituyó el 26 de septiembre para evocar el cruce sobre los ríos con estructuras construidas en época en que el peso de los vehículos e intensidad del tránsito eran superiores a la actualidad.

Al Puente de La Plaza o Morlot Lacret, el cuarto centenario de la ciudad de Matanzas, se le reconoce por la leyenda del hombre que sirvió de anfitrión al Mayor General Antonio Maceo Grajales en su último combate.

El día dedicado a esas obras de la ingeniería civil cubana que perduran como huella viviente en la urbe de los ríos, deviene pretexto para centrar su mirada en la conservación a fin de perpetuar la historia.

