Celebrarán III Foro de inversiones en La Habana

Acorde a la XXXVI Feria Internacional de La Habana que tendrá lugar del 29 de octubre al 2 de noviembre, Cuba celebrará el III Foro de Inversiones para agilizar los procesos de negociación y concreción de proyectos.

Déborah Rivas, directora general de Inversión Extranjera del Ministerio del Comercio Exterior, anunció este miércoles que en el evento de los días 30 y 31 de octubre se presentará la Cartera de Oportunidades más actualizada y diversa.

Además se efectuará una presentación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y un intercambio de experiencias en la atracción de inversión extranjera por empresarios de Vietnam.

Niurka Marsán Morfa, especialista del Grupo de Promoción de Inversiones de la Cámara de Comercio, explicó que ya está disponible el sitio web del foro, donde las empresas pueden registrarse y solicitar cita con la contraparte cubana.

